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Balıkesir'de deprem... Prof. Dr. Naci Görür tarih verdi, 7'lik depremi işaret edip uyardı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde dün akşam saatlerinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depremin Balıkesir fay zonunun devamında gerçekleştiğini söyledi. Görür, geçmişteki 7 büyüklüğünde gerçekleşen depremi hatırlatarak bölgeyi uyardı.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Dursunbey ilçesi olan 4 büyüklüğündeki deprem meydana geldi.

Depremin 7,7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi. Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depremin ardından sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu. 

Görür, geçmişte meydana gelen depremleri sıralayarak 7 büyüklüğündeki depremi hatırlattı. Görür, "Adaören-Dursunbey/Balıkesir’de deprem oldu. Deprem Balıkesir fay zonunun doğu devamında. Dursunbey yöresinde 20.Yüzyılda 1924, 1952 ve 1979’da da belli büyüklükte depremler var. 1898’de Başıkesir’de 7,0 büyüklüğünde deprem olmuştur" ifadelerini kullandı.