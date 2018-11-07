ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
18 °C

Barselona ve Madrid'de bomba alarmı

Barselona ve Madrid'de polis, bomba şüphesiyle 3 tren istasyonunu tahliye etti.

Barselona ve Madrid'de bomba alarmı
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

İspanyol emniyet yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre, saat 08.00 sularında merkez tren istasyonunda bulunan şüpheli çanta nedeniyle iki trenin tahliye edilmesinin ardından bomba imha ekiplerinin çalışması sonucu söz konusu hatlarda seferler yeniden başlatıldı.

Öte yandan, Barselona'daki alarmdan sonra başkent Madrid'deki Atocha istasyonunun da bomba şüphesiyle tahliye edildiği belirtildi.

Son dakika

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.