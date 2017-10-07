Barzani ile Irak Hükümeti arasındaki ilk temas

07 Ekim 2017

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani, bugün Irak Cumhurbaşkanı Fuad Masum'un yardımcıları İyad Alavi ve Usame Nuceyfi ile Süleymaniye'de görüştü. Bu görüşme bağımsızlık referandumunun yapılmasından sonra Barzani ve Irak Hükümeti arasındaki ilk temas oldu.

Görüşmenin ardından Rûdaw'a konuşan Usame Nuceyfi, "Kürdistan Bölgesi ablukaya alınarak cezalandırılamaz. Çözülmesi gereken sorunların hepsini diyalogla çözmemiz lazım. Tarafların birbirini anlaması gerekiyor. Irak çerçevesinde sorunların çözülmesi gerekiyor" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birkaç gün önce görüştüğünü anımsatarak, Erdoğan'ın referanduma ilişkin mesajını Barzani'ye ilettiğini dile getiren Nuceyfi, "Komşularımızın durumu anlamasını sağlamalıyız. Bu konuyu kendileri için tehdit olarak görmemeliler. Tehdit üslubunun da kullanılmaması gerekiyor"şeklinde açıklamada bulundu.

Rûdaw'a konuşan Başkanlık Divanı Başkanı Fuad Hüseyin ise, "Bu toplantının Erbil'de yapılması kararlaştırılmıştı ancak şartlar burada yapılmasını gerektirdi" dedi.