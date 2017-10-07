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Barzani ile Irak Hükümeti arasındaki ilk temas

IKBY Başkanı Barzani, bağımsızlık referandumunun yapılmasından sonra Iraklı üst düzey yetkililerle ilk kez bir araya geldi.

Barzani ile Irak Hükümeti arasındaki ilk temas
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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani, bugün Irak Cumhurbaşkanı Fuad Masum'un yardımcıları İyad Alavi ve Usame Nuceyfi ile Süleymaniye'de görüştü. Bu görüşme  bağımsızlık referandumunun yapılmasından sonra Barzani ve Irak Hükümeti arasındaki ilk temas oldu.

Görüşmenin ardından Rûdaw'a konuşan Usame Nuceyfi, "Kürdistan Bölgesi ablukaya alınarak cezalandırılamaz. Çözülmesi gereken sorunların hepsini diyalogla çözmemiz lazım. Tarafların birbirini anlaması gerekiyor. Irak çerçevesinde sorunların çözülmesi gerekiyor" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birkaç gün önce görüştüğünü anımsatarak, Erdoğan'ın referanduma ilişkin mesajını Barzani'ye ilettiğini dile getiren Nuceyfi, "Komşularımızın durumu anlamasını sağlamalıyız. Bu konuyu kendileri için tehdit olarak görmemeliler. Tehdit üslubunun da kullanılmaması gerekiyor"şeklinde açıklamada bulundu.

Rûdaw'a konuşan Başkanlık Divanı Başkanı Fuad Hüseyin ise, "Bu toplantının Erbil'de yapılması kararlaştırılmıştı ancak şartlar burada yapılmasını gerektirdi" dedi.

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