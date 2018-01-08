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Barzani: Türkiye ile yeniden iyi ilişkiler kurmak istiyoruz

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani, Türkiye ile diyalog kanallarının her zaman açık olduğunu belirterek "Türkiye ile aramızda yeniden eski iyi ilişkilerin kurulmasını istiyoruz." diye konuştu.

Barzani: Türkiye ile yeniden iyi ilişkiler kurmak istiyoruz
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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani, yaptığı açıklamada, Türkiye ile ilişkilerin yanı sıra bölgedeki siyasi ve güvenlik alanındaki gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

IKBY ile Türkiye arasındaki ilişkilerin devam ettiğini belirten Barzani, şunları söyledi:

"İki taraf arasındaki diyalog kanalları her zaman açık. Türkiye'deki yetkililerle bir araya gelmeyi temenni ediyoruz. Ancak şimdiye kadar Ankara ziyareti için belirlenmiş bir takvim yok. Türkiye ile aramızda yeniden eski iyi ilişkilerin kurulmasını istiyoruz. Türkiye, IKBY için önemli bir devlet."

Kaynak: AA

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