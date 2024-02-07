Başak Demirtaş İstanbul'da aday olmayacak

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), yerel seçimde İstanbul'da aday göstereceğini belirtirken, Başak Demirtaş'ın da aday havuzunda bulunduğu duyurulmuştu.

Gözler DEM Parti'nin bu haftaki açıklamasına çevrilirken, Demirtaş bugün kararını yazılı olarak bildirdi. Demirtaş, açıklamasında adaylık için sorumluluğa hazır olduğunu ifade ettiğini anımsattı.

Demirtaş, parti heyetinde 5 Şubat'ta bir araya geldiklerini, partinin irade beyanından güç aldığını söylediğini belirterek partiye ve halka teşekkür etti.

Demirtaş açıklamasında şunları kaydetti: "Bununla birlikte gelinen aşamada benim İstanbul Büyükşehir Belediyesi adaylık beyanımın bir başvuruya dönüşmemesi konusunda da Partimizle ortak görüş birliğine varmış bulunmaktayız. Tüm halkımız ve partililerimiz bilmeli ki bütün kararlar Partimizle tam bir uyum ve koordinasyon içerisinde alınmıştır.

Önümüzdeki günlerde Partimizin ilan edeceği adaylar hepimizin adayları olacak ve tüm gücümüzle bu kıymetli arkadaşlarımızın arkasında duracak, Partimizin başarısı için çalışacağız.

Partimizin resmi açıklamaları dışındaki hiçbir açıklamaya itibar edilmemesini, hiçbir spekülasyona prim verilmemesini özellikle rica ediyoruz. Hep birlikte başaracağız, ne olursa olsun temel demokrasi ilkelerimizden; adalet, eşitlik ve barış arayışımızdan asla vazgeçmeyeceğiz. Ve mutlaka kazanacağız. Dem dema me ye! (Zaman bizim zamanımız)"