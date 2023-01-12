Başarır ve Türkkan için Hazırlık Komisyonu kuruldu

Karma Komisyon, AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt başkanlığında, Başarır hakkında “kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret ve adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs”, Türkkan hakkında ise “alenen hakaret ve kasten yaralama” iddialarına ilişkin hazırlanan iki ayrı yasama dokunulmazlığı dosyası ve eklerini görüşmek için toplandı.Komisyonda, bu dosyaların görüşülmesi için Hazırlık Komisyonu kurulmasına karar verildi.

TBMM İçtüzüğü’ne göre, Hazırlık Komisyonu en geç 1 ay içinde raporunu Karma Komisyona sunacak. Karma Komisyon, Hazırlık Komisyonu raporlarını ayrı ayrı görüşecek ve karara bağlayacak. Karma Komisyon, iki ayrı dosya için dokunulmazlığın kaldırılmasına ya da kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar verecek.