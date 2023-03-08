8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde dünyadaki tüm kadınların eşitlik, kalkınma ve uygun koşullarda hayat sürmeleri için sahip oldukları haklar dile getiriliyor.

TOBB Bursa KGK Başkanı ve Meclis Üyesi Sevgi Saygın:

“Türk kadını bu toprakların vatan kılınması adına eşsiz mücadeleler vermiş, vatan, bayrak ve millet sevdasıyla yetiştirdikleri evlatlarını cepheye göndermekle kalmamış, bu uğurda gerektiğinde düşmana karşı kendileri savaşmışlardır. Hayatımızın her anında varlıklarıyla onurlandığımız, sevgi, fedakârlık ve hoşgörünün sembolü olan kadınlarımız, huzurlu ve sağlıklı bir toplumun temel taşlarıdır. Bizler de Bursa Ticaret ve Sanayi Odası çatısı altında faaliyet gösteren Kadın Girişimciler Kurulu olarak girişimcilik ekosisteminin gelişmesi, kadının ekonomik alanda güçlenmesi, iş dünyasının başarılı kadınlarını duyurmak, onların başarılarının diğer kadınlara ilham olmasına aracı olmak amacıyla projeler üretiyoruz. ‘Başarırsın Çünkü Kadınsın’ mottosuyla daha fazla kadına ulaşmaya devam edeceğiz. Ülke olarak 6 Şubat tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli iki deprem felaketi sebebiyle zor bir dönem geçiriyoruz. Bu dönemleri de birlik ve beraberlik içerisinde aşacağımıza yürekten inanıyor, deprem felaketinde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara baş sağlığı diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü yürekten kutluyorum.”

“Güçlü girişimci kadınlara ihtiyacımız var”

BTSO Meclis Divan Katibi Gülçin Güleç:

“8 Mart dünyadaki tüm kadınların eşitlik, kalkınma ve uygun koşullarda hayat sürmeleri için sahip oldukları hakları dile getirdikleri önemli bir gündür. Hayatımızda duyarlılığı temsil eden kadınlarımızın sevgi ve hoşgörüyle yetiştirdikleri nesiller aslında geleceğimizin şekillenmesinde büyük rol üstlenmektedir. Aile kurumunun temeli, değerlerimizin temsilcisi, taşıyıcısı olan kadınlarımızın, hayatın bütün alanlarına etkin bir şekilde katılmalarına imkân sağlayacak şartları hazırlamak, toplumumuzun temel ve ortak sorumluluğudur. Ülkemiz de önümüzdeki dönemde güçlü kadın girişimcileri ile gelecek hedeflerine emin adımlarla koşmaya devam edecek. Hatay bölgesindeki afetleri yaşayan kadınlarımız başta olmak üzere tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü`nü kutluyorum.”

“Ülkemizin kalkınmasında kadın girişimcilerin rolü büyük”

BTSO Meclis Divan Katibi Selin Sakder Akyıldız:

“8 Mart 1977'de Birleşmiş Milletler tarafından kadınlara ekonomik ve sosyal alanda eşit hakların tanınmasının onaylanmasından bu yana, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü tüm dünyada kutlanıyor. Bu tarihsel sürecinde ötesinde Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türk kadınına büyük değer vermiş, Türk kadını siyasi ve toplumsal hayatta birçok ülkenin kadınından önce söz sahibi olmuştur. İstiklal mücadelemizin kazanılmasında ve Cumhuriyet'imizin kalkınmasında çok önemli bir yeri olan kadınlarımız, sevgi, saygı ve vefanın en büyüğünü hak etmektedirler. Kadın girişimcilerimizin sayısını ne kadar artırırsak ekonomideki hedeflerimize o kadar hızlı ulaşabiliriz. Başta Deprem bölgesinde hayatını kaybeden kadınlarımızı anıyor, ülkemizdeki ve dünyadaki tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü gönülden tebrik ediyorum.”