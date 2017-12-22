Başbakan: Bu ABD'ye açık bir mesajdır

22 Aralık 2017

Başbakan Binali Yıldırım Cuma Namazı çıkışında dün BM Genel Kurulu'nda alınan ABD'nin Kudüs kararının reddiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Kudüs kararının tarihi bir karar olduğunu dile getiren Yıldırım, "BM Genel Kurulu'nda açık ara farkla ABD Başkanı'nın tek taraflı aldığı uluslararası hukuka, BM'nin daha önceki kararlarına tamamen ters olan bu karar üye ülkelerin büyük bir çoğunluğu tarafından uygun görülmemiş ve kabul edilmemiştir. Bu ABD'ye açık bir mesajdır" şeklinde açıklamalarda bulundu.

"Ümit ederim ki ABD yönetimi alınan bu kararı doğru okur ve yanlış verdiği bu karardan bir an önce vazgeçer" diyen Yıldırımi "İsrail ve Filistin arasında yarım asıra varan anlaşmazlık büyük acılara sebep olmuş. Bu acıların devam etmemesi gerekir. Yeni bir sorun alanının ortaya çıkarılması insanlık için bölge için büyük bir felaketin başlangıcı olacaktır" " ifadelerini kullandı.

"ABD bütün tehditlere rağmen Kurul'da yalnız kaldı"

Sözlerine, "Türkiye baştan beri, Cumhurbaşkanımızın riyasetinde bu konuda çok aktfi ve öncü bir rol üstlendi" diyerek devam eden Yıldırım, "İİT dönem başkanı Türkiye, dönem başkanı sıfatı ile, sayın Cumhurbaşkanımız bütün İslam ülkelerini olağanüstü zirveye davet etti. 12 Aralık'ta, ABD'nin 6 Aralık'ta almış olduğu karara karşı çok büyük bir tepki verilmiş oldu. ABD Genel Kurul'da da yalnız kaldı, bütün tehditlere rağmen" şeklinde yorum yaptı.