Başbakan Suudi Arabistan Kralı ile görüşecek
27-28 Aralık'ta Suudi Arabistan'a ziyarette bulunacak olan Başbakan Yıldırım burada Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile Veliaht Prens ve Savunma Bakanı Muhammed bin Selman'la bir araya gelecek.
Başbakan Yıldırım, Kudüs krizi sonrası resmi temaslarda bulunmak üzere 27-28 Aralık tarihleri arasında Suudi Arabistan'da olacak.
Yıldırım ziyaret kapsamında 27 Aralık'ta Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile Veliaht Prens ve Savunma Bakanı Muhammed bin Selman'la bir araya gelecek.
Başbakan Yıldırım'ın Suudi Arabistan ziyaretinde, Birleşmiş Milletler'in aldığı tarihi Kudüs kararı sonrası için atılacak adımlar, bölgesel gelişmeler, Suriye ve Kuzey Irak'ta yaşanan gelişmelerin ele alınması bekleniyor.