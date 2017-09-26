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Başbakan Yardımcısı Akdağ Bangladeş'e gidecek

Başbakan Yardımcısı Akdağ, Arakanlı Müslümanlara yapılan insani yardım çalışmalarını incelemek üzere Bangladeş'e gidecek.

Başbakan Yardımcısı Akdağ Bangladeş'e gidecek
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Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Arakanlı Müslümanlara Türk Kızılayı, AFAD ve TİKA tarafından yapılan insani yardım çalışmalarını yerinde incelemek üzere Bangladeş'e gidecek.

Akdağ'ın Bangladeş'e gideceği tarihe ilişkin bir açıklama yapılmazken, Dışişleri Bakanlığı, son bir ay içinde Bangladeş’e sığınan Müslüman mülteci sayısının 436 bine yükseldiğini bildirdi.

Kaynak: AA

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