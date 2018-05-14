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Başbakan Yıldırım: ABD insanlık suçuna ortak oldu

Başbakan Yıldırım, Gazze'de çok sayıda Filistinlinin öldürülmesi ve yaralanmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu bir alçak katliamdır, şiddetle kınıyoruz. ABD, insanlık suçuna ortak oldu." dedi.

Başbakan Yıldırım: ABD insanlık suçuna ortak oldu
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Başbakan Binali Yıldırım, Gazze'de çok sayıda Filistinlinin öldürülmesi ve yaralanmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Yıldırım, yaptığı açıklamada, "Bu bir alçak katliamdır, şiddetle kınıyoruz. ABD, insanlık suçuna ortak oldu." dedi. 

Yıldırım, ABD'nin Tel Aviv büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasıyla ilgili, "Türkiye olarak bu kararı bir kez daha şiddetle kınıyoruz, yok hükmünde sayıyoruz." ifadelerini kullandı.

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