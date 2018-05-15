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Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 60'a yükseldi

ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararını Gazze sınırında protesto eden Filistinlilere İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 60'a yükseldi.
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