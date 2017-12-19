Başbakan Yıldırım Bangladeş'te

19 Aralık 2017

Başbakan Binali Yıldırım, resmi ziyaret kapsamında geldiği Bangladeş'in başkenti Dakka'da, Savar Ulusal Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti.

İki ülkenin ulusal marşlarının çalınmasının ardından anıta çelenk bırakarak saygı duruşunda bulunan Yıldırım, ziyaret defterini imzaladı.

Yıldırım, deftere yazdığı mesajda, "Savar'daki Ulusal Şehitler Anıtı'nda bulunmanın kendisi için büyük bir ayrıcalık ve onur vesilesi olduğunu" belirterek, "1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda hayatını kaybeden cesur Bengallileri, burada Türk milleti ve kendi adıma anma fırsatı bulmaktayım." ifadesine yer verdi.

"Türkiye ile Bangladeş halkları arasındaki kardeşlik bağlarının, bağımsız Bangladeş devletinin kuruluşunun öncesine dayandığını" vurgulayan Yıldırım, mesajını şöyle sürdürdü:

"Türk milleti, Bengalli kardeşlerinin Kurtuluş Savaşı'mızda verdikleri desteği asla unutmayacaktır. Ülkeleri için cesaretleri ile savaşan Bangladeş şehitlerine saygı göstermekten onur duyuyorum. Onların mirası, Bangladeş halkını bu demokratik, müreffeh ve coşkulu ülkenin inşa edilmesinde cesaretlendirmiştir."

Başbakan Yıldırım, kendi ismi verilen fidanı anıtın bahçesine dikerek ziyaretini tamamladı.

Yıldırım'a ziyaretinde, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı eşlik etti.

Kaynak: AA