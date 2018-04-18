Başbakan Yıldırım: Beklenti artmaya devam etmişti

18 Nisan 2018

Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Yıldırım, şöyle konuştu:

"Seçimlerin erkene alınması yönündeki beklenti, zaman içerisinde azalmamış artmaya devam etmiştir. Vatandaşlarımız bu değişikliğin artık bir an önce yürürlüğe girmesi ve fiili durumun anayasayla uygun hale gelmesini beklemektedir. Sürecin bu şekilde devam etmesinin ülkemizin karşı karşıya bulunduğu jeopolitik gelişmeler ve güvenlik konuları da buna dahil olunca ve dün, bugün yaşanan gelişmeleri de dikkate aldığımızda böyle bir karar alınma yoluna gidilmiştir."