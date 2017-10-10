Başbakan Yıldırım bu haftasonu Bağdat'a gidebilir
Başbakan Yıldırım'ın daha önce duyurulan Bağdat ziyaretinin bu haftasonu gerçekleştirileceği iddia edildi.
Başbakan Binali Yıldırım'ın bu haftasonu Irak'ın Başkenti Bağdat'a gitmesi bekleniyor.
Konuya yakın bir yetkili, "Başbakanın Irak ziyaretinin zamanlaması ve içeriği konusunda Dışişleri Bakanlığı'nın bir çalışması var. Zaman henüz net olmasa da haftasonu Yıldırım'ın Bağdat'a gitmesi bekleniyor" dedi.
Gümrük Bakanı Bülent Tüfenkci ise, Yıldırım'ın Bağdat ziyareti sırasında Habur Sınır Kapısı'nın durumunun ele alınacağını söyledi.
Kaynak: Reuters