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Başbakan Yıldırım Genelkurmay Karargahı'nda

Başbakan Yıldırım, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin bilgi almak üzere Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'na gitti.

Başbakan Yıldırım Genelkurmay Karargahı'nda
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Başbakan Binali Yıldırım, Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nın Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'ndaki komuta merkezini ziyaret etti.

Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmesinin ardından Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'na gitti.

Burada Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar tarafından karşılanan Yıldırım, Genelkurmay Şeref Defteri'ni imzaladı.

Yıldırım, daha sonra, Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nın sevk ve idaresinin yapıldığı komuta merkezine geçti. Komuta merkezinde görevli askerlerle selamlaşan Yıldırım, "Kolay gelsin, kazanız mübarek olsun." ifadelerini kullandı.

Başbakan Yıldırım, Orgeneral Akar ve kuvvet komutanlarından harekata ilişkin harita üzerinden bilgi aldı.

"Zeytin Dalı Harekatı" başladı

 

TSK: Harekat planlandığı şekilde devam ediyorTSK: Harekat planlandığı şekilde devam ediyor

 

"Yarın kara unsurları faaliyet icra edecek"

 

Zeytin Dalı Harekatı'nın komuta merkezinden görüntülerZeytin Dalı Harekatı'nın komuta merkezinden görüntüler

 

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