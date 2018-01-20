ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
12 °C

Başbakan Yıldırım Kılıçdaroğlu'nu aradı

Başbakan Yıldırım, CHP Lİderi Kılıçdaroğlu'nu telefonla arayarak "Zeytin Dalı Harekatı"na ilişkin bilgi verdi.

Başbakan Yıldırım Kılıçdaroğlu'nu aradı
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

Başbakan Binali Yıldırım, Almanya'da bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu telefonla arayarak Afrin'e düzenlenen "Zeytin Dalı Harekatı"na ilişkin kendisine bilgi verdi.

Başbakan Yıldırım'ın, Kılıçdaroğlu ile Türkiye’ye döndükten sonra yüz yüze bir görüşme de yapacağı bildirildi.

"Zeytin Dalı Harekatı" başladı

 

Erdoğan: Rahat durmadılar, gereğini yapıyoruzErdoğan: Rahat durmadılar, gereğini yapıyoruz

 

Genelkurmay'dan operasyon açıklamasıGenelkurmay'dan operasyon açıklaması

 

Kaynak: AA

zeytin dalı harekatı afrin harekatı tsk suriye afrin

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız. Daha önce üye olmadıysanız lütfen üye olunuz.
Giriş Yap Üye Ol!

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.