Başbakan Yıldırım Kılıçdaroğlu'nu aradı
Başbakan Yıldırım, CHP Lİderi Kılıçdaroğlu'nu telefonla arayarak "Zeytin Dalı Harekatı"na ilişkin bilgi verdi.
Başbakan Binali Yıldırım, Almanya'da bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu telefonla arayarak Afrin'e düzenlenen "Zeytin Dalı Harekatı"na ilişkin kendisine bilgi verdi.
Başbakan Yıldırım'ın, Kılıçdaroğlu ile Türkiye’ye döndükten sonra yüz yüze bir görüşme de yapacağı bildirildi.
"Zeytin Dalı Harekatı" başladı
Erdoğan: Rahat durmadılar, gereğini yapıyoruz
Genelkurmay'dan operasyon açıklaması
Kaynak: AA