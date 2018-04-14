Başbakan Yıldırım: Operasyon olumlu

14 Nisan 2018

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin Esenler 6. Olağan İlçe Kongresi'ne katıldı.

Başbakan Binali Yıldırım, ABD ve muhaliflerinin Suriye’ye düzenlediği operasyon hakkında, "Geçtiğimiz günlerde Suriye'de alçak rejim kimyasal silahlarla çocukları, masum insanları katletti. Birdenbire dünyanın vicdanı olarak kendilerini gören ülkeler seslerini yükselttiler. Peki 7 yıldır Suriye'de insanlar katlediliyor. Vahşet devam ediyor. Sizin sadece kimyasal silah kullanıldığı zaman mı insanlığınız aklınıza geliyor? Bugüne kadar neredeydiniz? Ne kimyasal silahla ne normal bir silahla hiçbir insanın hayatına kast etmeyi inancımız da hukukumuz da kabul etmez. Ancak Suriye'de çözüm isteyenlerin göstermelik vicdan istismarı ile değil gerçekten sorumluluk alarak bu vahşetin sona erdirilmesi için daha çok çalışmaları gerekiyor. Sahada rekabet etmek ülkedeki sorunları çözemez" dedi.

"Bugün bir operasyon düzenlendi. Bunu olumlu bir adım olarak görüyoruz" diyerek sözlerine devam eden Yıldırım, "Ama kalıcı barış için daha fazlasına ihtiyaç var. Türkiye, bilinmelidir ki iç meseleleri kadar bölgedeki bütün sorunlara hakimdir. Gereken adımları atmaktadır. Dün BM'de onurumuz Kudüs için mazlumların gür sesi olduk. Bugün Doğu Guta'da, Duma'da yaşanan katliama karşı küresel barış çağrısı yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Alınması gereken tedbirleri alıyoruz"

Başbakan Yıldırım son günlerde döviz kurunda yaşanan dalgalanmaların geçici olduğunu ve etkilerinin de sınırlı olacağını bildirerek, "Hükümetimiz konuyu gereken hassasiyetle ve ciddiyetle ele alıyor, alınması gereken ne gibi tedbirler varsa Merkez Bankası, Ekonomi Koordinasyon Kurulumuz Cumhurbaşkanımızın riyasetinde bu tedbirleri alıyoruz, almaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.