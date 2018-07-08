Başbakan Yıldırım vatandaşı intihardan vazgeçirdi
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün korkuluklarına çıkarak intihar girişiminde bulunan bir vatandaş, o sırada köprüden geçmekte olan Başbakan Yıldırım tarafından ikna edilerek intihardan vazgeçti.
Başbakan Binali Yıldırım, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden atlamak isteyen bir kişiyi intihardan vazgeçirdi.
Alınan bilgiye göre, T.T isimli bir kişi, dün akşam saatlerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün korkuluklarına çıkarak intihar girişiminde bulundu.
Bu sırada Tuzla'daki konutundan çıkarak, Avrupa Yakası'na geçmekte olan Başbakan Binali Yıldırım, intihar girişimini görmesi üzerine konvoyunu durdurarak, korkuluklarda bulunan vatandaşın yanına gitti.
Bu sırada görevlilerin ikna etmeye çalıştığı T.T, karşısında Başbakan Yıldırım'ı görmesi üzerine intihardan vazgeçti. Yıldırım, korumalarının yardımıyla korkuluklardan alınan vatandaşa sarıldı ve teselli etmeye çalıştı.
Vatandaşa su ikram eden Yıldırım'ın da duygulandığı görüldü.
Yıldırım, "Hadi gel beraber gidelim." diyerek elinden tuttuğu vatandaşı makam aracına götürdü.
Başbakan Binali Yıldırım, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'un kızının Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen nikah törenine T.T ile birlikte gitti.
Kaynak: AA