Başbakan Yıldırım'dan başsağlığı mesajı
Başbakan Yıldırım, Mesut Yılmaz'ın oğlunun vefatı için paylaştığı başsağlığı mesajında, "Yılmaz ailesinin üzüntüsünü içtenlikle paylaşıyorum" ifadesi yer aldı.
Başbakan Binali Yıldırım, eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın oğlunun vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.
Yıldırım, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlarımızdan Sayın Mesut Yılmaz'ın oğlu Mehmet Yavuz Yılmaz'ın vefatı bizi derinden üzmüştür. Yılmaz ailesinin üzüntüsünü içtenlikle paylaşıyorum.
Merhum Mehmet Yavuz Yılmaz'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve bütün sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum."
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Kaynak: AA