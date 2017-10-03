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Başbakan Yıldırım'dan TEOG açıklaması

TEOG'un yerine gelecek sistem ile ilgili açıklama yapan Başbakan Binali Yıldırım, “Her sınıfta yazılı sınav olacak, biri de merkezi olacak” dedi.

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Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını cevapladı.

TEOG sorusu üzerine Yıldırım, “TEOG’la ilgili gerekli açıklamaları yaptık, detayları çalışılıyor. Sınavsız öğrenci olur mu? Yazılı sınavlar her sınıfta olacak, o sınavlardan birisi de merkezi sistemde olacak, hepsi bu. (Dershaneler olacak mı) Okulda okunan sınavlardan bir tanesi soru havuzunda merkezi şekilde olacak. Hepsinin detayı çalışılıyor. Önümüzdeki günlerde açıklanır” dedi.

Kaynak: İHA

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