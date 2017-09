Başbakan'dan TEOG açıklaması: Açık uçlu sorular sorulacak

29 Eylül 2017

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi akademik yılı açılışında konuşan Başbakan Binali Yıldırım, TEOG yerine geçecek sitemle ilgili açıklamalarda bulundu.

Başbakan Yıldırım, ''Sorular test değil, klasik sorular olacak. Açık uçlu sorular sorulacak. Buradan alınacak sonuçlar da mezuniyete esas belirleyici notlar olacak'' dedi.

Yıldırım, şu bilgileri verdi:

"TEOG neden değişiyor? 'Efendim, yaz boz tahtası yaptınız, sürekli değişiyor.' Bilen de konuşuyor, bilmeyen de konuşuyor. TEOG falan değiştiği yok. TEOG bir sistem de değil. TEOG'un ne olduğunu bilmeden konuşuyor. Uzmanlar, koca koca unvanları var, konuşuyorlar. TEOG dediğiniz şey, 8. sınıfın ilk sömestre, ikinci sömestredeki bir sınavının merkezi olarak yapılmasıdır. Ankara'dan sorular geliyor, bütün yurtta aynı anda yapılıyor ve o sınav belirleyici oluyor. Mezuniyetten sonra ortaokuldan liseye geçişte belirleyici oluyor. Üniversite sınavı gibi bir şey, ona dönüşüyor. Halbuki o değil. Yıl içi her sömestre üç yazılı var, ikinci sömestre üç yazılı var, bunlardan birer tanesi merkezi olarak yapılıyor, buna da TEOG deniliyor. Şimdi bunun öğrenciler üzerinde ve veliler üzerinde oluşturduğu bir gerilim var, bir stres var. Kaderini bir sınava öğrencinin bağlamayalım diyoruz."

Öğrencilerin temel eğitimin 4 yılını ilkokul, 4 yılını ortaokul olarak okuduğunu anımsatan Yıldırım, "Öğrencinin liseye hazırlanması lazım. Spor lisesine mi, sanat lisesine mi, sosyal bilimlere mi, fen bilimlerine mi, imam hatibe mi, Anadolu lisesine mi gidecek? Nereye gidecekse ikinci 4 yılda şekillenmesi lazım. Yeni uygulama bunu getiriyor. Sınav kalkıyor. Her yılın yıl sonu başarı ortalaması alınıyor 5, 6, 7 ve 8... Bu bir veri. Ayrıca derslerdeki öğrencinin ilgisi ve kabiliyeti ne tarafa gidiyor? Matematik mi, Türkçe mi, sosyal bilimler mi, spor mu, sanat mı... Buralar izleniyor ve tespit ediliyor. Buna belirli bir oranda da katkı yapan yine 8. sınıfta sınav yapılıyor. O sınav nasıl oluyor? O sınavın soruları soru bankasından geliyor. Her okul, her sınıf kendine göre yapmıyor. Neden? Hormonlama ve şişirme olmasın. O sınavları, soru havuzundan, bankasından çekiyorlar her okul, her sınıf yapıyor. Okuma sistemini de onlar yapmıyor. Dışarıda yapılıyor." diye konuştu.

TEOG'un yerine gelecek sistem

Başbakan Yıldırım, elektronik sistemle sınavların okunduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Olay bu. Burada elde edilen sonuç 4 yılın sonucuyla birleştiriliyor. Bir mezuniyet ortaya çıkıyor. O mezuniyet puanına göre öğrenci istediği yere yerleşiyor. Böylece 'Torpil oldu, o oldu, bu oldu, işte zayıf okuldaki öğretmen daha fazla not verdi.' Şu okula yerleşmesi için ayrı kurs veriyor. Evde kurs veriyor. Çocuklar çocukluğunu yaşamaktan maalesef ona imkan tanınmıyor. Perişan oluyor. Stres. Sınava girecek her tarafı titriyor çocuğun. 6. sınıfa giden torunum var. Gittim, boynuma sarıldı. 'Dede TEOG kalktı, ne güzel.' dedi. 'Kızım senin TEOG'la ne işin var?' dedim. O bile TEOG stresine girmiş. Daha iki sene var. Yazık günah değil mi bu evlatlarımıza. Bırakalım istedikleri gibi sosyal faaliyetlerini de yapsınlar, derslerine de çalışsınlar. Hepsini bir araya getiriyoruz, bir sonuç elde ediyoruz. Onunla da zaten okullar kalitelerine göre bakacaklar. Yerleştirmesini yapacak. Bu konuda ana babayı strese sokan, mali sıkıntıya sokan bu anlamsız yarış. Dersleri öğrenmeyi bırakıyor öğrenci. Hababam TEOG nasıl kazanılacak? Tiyolar, 'Şöyle yaparsan böyle yaparsan alırsın.' Burada bir de sorular testti bayağı sınıfta yaptığı klasik sorular olacak. Açık uçlu sorular. Sosyal bilgiler 'Şunu anlat' matematik, 'Şu problemi çöz.' A, B, C şıkkı mı falan yok. Açık uçlu sorular sorulacak. Çalıştıysa, hazırlandıysa öğrenci zaten buna cevap verecek. Buradan alınacak sonuçlar da mezuniyette esas belirleyici notlar olacak."

Ünivesiteye giriş

Ünivesitelerde de sınavların basitleştirileceği bilgisini veren Yıldırım, şunları anlattı:

"Buna benzer bir şey. Sınav olacak. Tek bir sınav. Bir müddet daha. Bu da esasında ortaokuldan liseden gelen başarıyla birleştirilerek bu sınav gerçekleştirilecek. Bu sınav tek başına belirleyici bir sınav olmayacak. Böylece öğrencilerimizin 12 yıllık birikimini bir iki saatlik heyecana sığdırarak onların geleceğini belirleyemeyiz. Karartamayız. O yüzden velilerimiz ve öğrencilerimiz rahat olsunlar. Bizim istediğimiz onların kabiliyetlerinin en uygun olduğu kendilerini geliştirmek için en fazla istedikleri alan nereyse oraya gitmeleridir. Üniversiteye girerken sınav vardı. Puan veriliyordu elimize, nereye gideceğin belli değil. Gece 11'de TRT'ye girerdi. Falanca üniversite şu arada kayıt yapıyor. Yarım saat. Sabah koştur koştur oraya. Onlar diyor ki 'Kaçırdınız. Değişti. Kayıt yapamıyorsun. Senin puanın yüksek indirmişler. Bir alttakini al.' Oradan bu tarafa, oradan öbür tarafa koştur. Bir türlü istediğin yere giremiyorsun. Elinde puanın olduğu halde giremiyorsun."