Başbuğ, milletvekili adaylığı iddialarını yalanladı
Eski Genelkurmay Başkanı Başbuğ, 24 Haziran seçimlerinde milletvekili adayı olacağı iddialarını yalanladı.
Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ, milletvekili adayı olacağı iddialarına yönelik açıklamada bulundu.
Başbuğ Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletvekili adayı olacağıma ilişkin olarak medyada yer alan haberler doğru değildir" ifadelerini kullandı.
Milletvekili adayı olacağıma ilişkin olarak medyada yer alan haberler doğru değildir— İlker Başbuğ (@ilkerbasbugcom) 21 Mayıs 2018