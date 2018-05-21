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Başbuğ, milletvekili adaylığı iddialarını yalanladı

Eski Genelkurmay Başkanı Başbuğ, 24 Haziran seçimlerinde milletvekili adayı olacağı iddialarını yalanladı.

Başbuğ, milletvekili adaylığı iddialarını yalanladı
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Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ, milletvekili adayı olacağı iddialarına yönelik  açıklamada bulundu.

Başbuğ Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletvekili adayı olacağıma ilişkin olarak medyada yer alan haberler doğru değildir" ifadelerini kullandı.

Son dakika İlker Başbuğ

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