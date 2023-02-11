Basınımızda dayanışmanın öncü ismi Nezih Demirkent’i saygıyla anıyoruz

TGC yayımladığı mesajda şu görüşlere yer verdi: “Türkiye Gazeteciler Cemiyetinin Önceki Başkanlarından basınımızın unutulmaz isimlerinden Nezih Demirkent’in ölümünün 22. yılındayız. Nezih Demirkent meslek yaşamında, Anadolu basınıyla yaygın basın arasındaki ilişkileri güçlendirmek için çalıştı. ‘Yaygın ve yerel’ diye ayırmaksızın gazetecilerin birlikteliği için uğraş verdi. Yaşamı boyunca gazetecilerin meslek örgütlerine destek oldu. Gazetecilik mesleğinin belleği olan TGC Basın Müzesi’nin kurulması, Darıca’daki Huzurevimizin gazetecilere kazandırılması, işsiz gazetecilere kendi olanaklarıyla yayın organlarında yer açması unutulmayacak meslek hizmetlerinden bazılarıydı. Nezih Demirkent’i ölümünün 22. yılında bir kez daha özlemle, saygıyla ve sevgiyle anıyoruz.”

Nezih Demirkent ölümünün 22.yılında 11 Şubat 2023 Cumartesi (bugün) saat 11.00'de Aşiyan Mezarlığı'nda anılıyor.

NEZİH DEMİRKENT KİMDİR?

Gazetemizin kurucusu Nezih Demirkent, 50 yıl gazetecilik mesleğinin içinde bulundu. Nezih Demirkent 1930 yılında İstanbul’da doğdu. F.Sabiha ve A.Nurettin Demirkent’in oğlu, Haydarpaşa Lisesi’ni ve İÜ Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. 1950 yılında Son Saat Gazetesi’nde mesleğe başladı. Yeni Sabah, Yeni Gazete ve Hürriyet’te, mesleğin çeşitli dallarında çalıştı. Hürriyet Gazetesi’nde Genel Müdürlük yaptı. Daha sonra Dünya Gazetesi’nin sahipliğini üstlendi. Fransızca biliyordu. “Sayfa Sayfa Gazetecilik”, “Medya Medya” ve “Salı Yazıları” isimli kitapları yayımladı. Işın Demirkent ile evli ve bir çocuk babasıydı. TSYD kurucu üyesiydi ve Türkiye Gazete Sahipleri Sendikası’nın Başkanıydı. Basın Şeref Kartı taşıyordu. 11 Şubat 2001’de vefat etti. Kızı Didem Demirkent halen gazeteniz DÜNYA’nın imtiyaz sahibidir.