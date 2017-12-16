Başkentte bazı yollar trafiğe kapatılacak

16 Aralık 2017

Ankara Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, 17 Aralık 10.00-16.00 saatlerinde Atatürk Kültür Merkezi (Hipodrom) yanında toplanılarak, Kazım Karabekir Caddesi üzerinden Anadolu Meydanı'na yürüneceği ve burada "Kudüs'e Özgürlük, İnsanlığa Barış" konulu açık hava toplantısı yapılacağı belirtildi.

Bu kapsamda saat 24.00'ten itibaren Anıt Caddesi (Turgut Reis Caddesi kesişimi ile Anadolu Bulvarı arası), saat 08.00'den itibaren de toplantı sona erene kadar Kazım Karabekir Caddesi (Anadolu Meydanından Kazım Karabekir caddesi - İstanbul Caddesi kesişimine kadar) ile buraya açılan cadde ve sokaklar trafiğe kapatılacak.

Ayrıca Ulaştırma Kavşağı, yan varyantları ile buraya açılan cadde ve sokaklar (üst geçit hariç), Anadolu Meydanı ile yan varyantları, açılan cadde ile sokaklar çift yönlü olarak araç trafiğine kapalı olacak.

Kaynak: AA