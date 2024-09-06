Başsavcılık itiraz etmişti: Engin Polat ve 3 kişinin tahliyesine yönelik gelişme

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, "kara para aklama" davasında Engin Polat ve diğer üç tutuklu sanığın tahliyesine yönelik yaptığı itiraz reddedildi.

Dilan ve Engin Polat çiftinin de sanık olduğu davada, Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün'ün tutukluluk süreleri ve mevcut delil durumu dikkate alınarak tahliyelerine karar verilmişti.

Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, tahliye edilen sanıklara "yurt dışına çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti. Ancak bu karar, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından temyize götürülerek itiraz edilmişti. Başsavcılığın itirazı mahkeme tarafından reddedildi ve tahliye kararları kesinleşti.

Mahkemenin tahliye kararını alkışlarla karşılayan sanıklar ve yakınları, adliye salonunu sevinçle terk etti. Dilan Polat, tahliye kararının ardından eşi Engin Polat’ı karşılamak için Çorlu Karatepe Ceza İnfaz Kurumu’na gitti. Basına yaptığı açıklamada, "Türk adaletine çok teşekkür ediyorum, sonunda adalet tecelli etti" ifadelerini kullandı.

Duruşma, 19 Aralık tarihine ertelendi.