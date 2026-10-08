Başsavcılıktan fon haberleriyle ilgili dezenformasyon uyarısı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunda devam eden Fon Soruşturması hakkında yazılı bir basın açıklaması yayımladı.

Açıklamada, soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü belirtilirken sosyal medya platformları ve dijital mecralarda paylaşılan bazı iddialara dikkat çekildi.

SPK, Borsa İstanbul ve MKK'den alınan belgeler inceleniyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Medya İletişim Bürosu tarafından yapılan açıklamada, Fon Soruşturması kapsamında ilgili kurum ve kuruluşlardan temin edilen bilgi, belge ve raporların incelendiği bildirildi.

Soruşturma kapsamında bilgi ve belge temin edilen kurumlar şöyle sıralandı:

- Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)

- Borsa İstanbul

- Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK)

- İlgili diğer kurum ve kuruluşlar

Başsavcılık, elde edilen tüm bilgi, belge ve raporlar üzerindeki incelemelerin titizlikle sürdürüldüğünü vurguladı.

Sosyal medyadaki iddialara ilişkin uyarı

Başsavcılığın açıklamasında, bazı sosyal medya platformları ve dijital mecralarda soruşturmanın içeriğine ilişkin gerçeği yansıtmayan iddiaların paylaşıldığı belirtildi.

Ayrıca kişi ve kurumlarla ilgili dezenformasyon niteliğindeki paylaşımların kamuoyuna yansıtıldığı ifade edildi.

Yanıltıcı bilgi yayanlar hakkında re'sen adli işlem

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gerçeğe aykırı bilgilerin alenen yayılmasının Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 217/A maddesi kapsamında değerlendirileceğini bildirdi.

Açıklamada, söz konusu maddenin “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçunu düzenlediği hatırlatıldı. Başsavcılık, bu kapsamda paylaşım yapanlar hakkında re'sen gerekli adli işlemlerin tesis edileceğini duyurdu.