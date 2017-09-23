Baydemir: Bir halkın referanduma gitmesi neden gayrimeşru olsun

23 Eylül 2017

HDP Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir, IKBY'nin (Irak Kürt Bölgesel Yönetimi) referandum kararına ilişkin, "Bir halkın referanduma gitmesi, milletin iradesine başvurması, o irade açığa çıksın diye sorması neden gayrimeşru olsun?" dedi.



AK Parti'nin başvurusu üzerine olağanüstü toplanan TBMM Genel Kurulunda görüşülen Irak ve Suriye tezkeresi üzerinde HDP Grubu adına Baydemir söz aldı.



Tezkerenin özü itibariyle haklılıklarının ispatı niteliğinde olduğunu ileri süren Baydemir, "AKP-MHP ittifakı ve aynı zamanda diğer şer örgütleriyle yapmış oldukları ittifak, neredeyse üç yıllık zaman dilimi içerisinde bu ülkeyi tarihinde hiçbir zaman olmadığı kadar büyük badirelerle karşı karşıya getirmiştir." dedi.



Baydemir, görüşülen tezkerenin bugün itibariyle bir aciliyeti olmadığını, yürürlükte olan tezkerenin daha 40 günü bulunduğunu, 9 gün sonra Meclis'in zaten rutin işleyişi içerisinde toplanacağını ve günü geldiğinde tezkereye ihtiyaç olması durumunda bir kez daha onaylanacağını söyledi.



Osman Baydemir, "Milletin iradesinden, haklardan, özgürlüklerden yanayım", "OHAL'e, KHK'lere karşıyım" diyen herkesin tezkereye "Hayır" demesi gerektiğini savundu.



Irkçılık, aşırı milliyetçilik, savaş ve çatışmanın bir toplumun ancak ve ancak felaketi olabileceğini belirten Baydemir, şu ifadeleri kullandı:



"Bu tezkere açık, net bir şekilde, 40 milyon Kürt halkının düşmanlığının ilanı tezkeresidir. Bu coğrafyada Kürt halkının, haklı özgürlük, barış, bir arada yaşam talebi karşılanmadığı müddetçe Ortadoğu coğrafyasının tamamı emperyal hedeflerin tahtası olmaya devam edecektir.

Bir halkın referanduma gitmesi, milletin iradesine başvurması, o irade açığa çıksın diye sorması neden gayrimeşru olsun? Sizler açısından meşru olan, adil olan bir halk Kürt halkı için neden gayrimeşru olsun? Eğer referandum gayrimeşru ise 16 Nisan'da bu ülke niye referanduma başvurdu, millet iradesine gitti? Eğer bir meşruluk sorunu tartışılacaksa bugün bu ülkede milletin iradesiyle seçilmiş 88 belediyeye kayyum atandı. O halde meşruluk zemininden çıkanların uluslararası zeminde meşruluktan bahsetmesinin kıymetiharbiyesi yoktur, olmayacaktır.



Kürdistan Bölgesel Yönetimi ile Bağdat rejimi arasında trafik halen devam ediyor. Bu trafik sonrasında ister referanduma gidilsin ister ertelensin, Kürdistan halklarının iradesi neyse başımız gözümüzün üstünde kabulümüzdür. Hiçbir kimsenin, gücün ve otoritenin bir milletin iradesini tehdit etmeye hakkı ve haddi yoktur."



Baydemir, ulusların kendi kaderini tayin hakkının evrensel, meşru ve kutsal bir hak olduğunu dile getirerek bu hak Filistin, Katalonya, İskoç halkı için ne kadar meşruysa "Kürtlere ve Kürdistan halkına da anasının ak sütü gibi helal ve meşru olduğunu" söyledi. Baydemir, milletvekillerine tezkereye "Hayır" oyu kullanmaları çağrısında bulundu.

Kaynak: AA