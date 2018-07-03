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Baykal karar değiştirdi, ilk oturumu Yılmaz yönetecek

Meclis'te açılış oturumunu 'en yaşlı üye' sıfatı ile yönetmesi beklenen Deniz Baykal, karar değiştirdi. Baykal'ın yerine oturumu İYİ Partili vekil Durmuş Yılmaz yönetecek.

Baykal karar değiştirdi, ilk oturumu Yılmaz yönetecek
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TBMM'de açılış oturumunu Durmuş Yılmaz'ın yöneteceği belirtildi.

Normal şartlarda CHP Antalya Milletvekili olarak Meclis'e giren Deniz Baykal'ın 'en yaşlı üye' sıfatı ile oturumu yönetmesi bekleniyordu. Ancak Baykal, daha önce verdiği kararı değiştirerek oturumu yönetmeyeceğini bildirdi.

Merkez Bankası'nın eski başkanı olan 1947 doğumlu Yılmaz en yaşlı üye sıfatıyla 8 Temmuz'daki oturumda açılışı yapacak.

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