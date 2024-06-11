Baykar'dan 'dolandırıcılık' uyarısı: Yapay zekayla Selçuk Bayraktar taklit edildi

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından açıklama paylaşarak son zamanlard yapay zeka kullanılarak kendi görüntüsünün taklit edilmesine değindi.

Bayraktar'ın açıklamasında, 'Baykar’a yatırım yaparak gelir elde edilebileceğine dair sahte ilanlar, haber benzeri içerikler ve videolar dolaşıma sokulduğu' belirtildi.

'Yatırım teklifimiz yok'

Bayraktar, "Gerçekliği olmayan bu tür ilan, haber ve videolarda yapay zaka desteğiyle şahsıma aitmiş gibi duran konuşma ve görüntüler kullanılmaktadır. Bu açıklama, video ve röportajlar benzeri içerikler kesinlikle gerçek dışıdır ve dolandırıcılık amacıyla illegal bir şekilde yayılmaktadır" ifadesini kullandı.

Baykar yöneticisi, şirketin halka açık olmadığını, yatırım teklifinde bulunmadıklarını belirterek vatandaşlardan buna dikkat etmeleri istendi