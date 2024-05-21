Bayraklar, Reisi için yarıya indirildi

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve helikopter kazasında hayatını kaybedenler için Türkiye'de bir günlük milli yas ilan edilmesinin ardından İstanbul'da bayraklar yarıya indirildi.

Ne olmuştu?

İran Cumhurbaşkanı Reisi, 19 Mayıs Pazar günü Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte bir barajın açılışını yapmak üzere sabah saatlerinde Azerbaycan'a gitmişti. Devlet televizyonunun haberine göre, Cumhurbaşkanı’nın helikopteri İran-Azerbaycan sınırında yer alan Doğu Azerbaycan vilayetinde kaza geçirdi. Cumhurbaşkanı Reisi’ye Dışişleri Bakanı Hüseyin Emirabdullahiyan da eşlik ediyordu. Abdullahiyan'ın yanı sıra helikopterde Doğu Azerbaycan Eyalet Valisi Malik Rahmeti ve Cuma imamı ve Doğu Azerbaycan Eyaleti’nde Veliyyi Fakih Temsilcisi Muhammed Ali el-Haşim de yer alıyordu.

Kazadan saatler sonra, helikopterde bulunan herkesin hayatını kaybettiği açıklandı.