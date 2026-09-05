Bayraktar: Pahalı finansmanla dönüşüm başarılamaz
İstanbul İklim Finansmanı Zirvesi başladı. Açılışta konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, özellikle Türkiye gibi gelişmekte olan ekonomiler için uygun maliyetli ve uzun vadeli iklim finansmanına erişimin hayati önem taşıdığını belirterek, "Enerji talebinin ve yatırım ihtiyacının en hızlı arttığı ülkelerde finansman pahalı veya erişilemez kaldığı sürece küresel enerji dönüşümünün başarıya ulaşması mümkün değil" dedi.
Türkiye açısından enerji dönüşümünün tek hedeften ibaret olmadığını, aynı anda 3 kritik amacın gerçekleştirilmesi gerektiğini dile getiren Bayraktar, "Birincisi, enerji arz güvenliğini sağlamak. İkincisi, ekonomimiz açısından önemli bir kırılganlık olmaya devam eden ithal enerjiye bağımlılığımızı azaltmak. Üçüncüsü ise Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından konulan 2053 Net Sıfır Emisyon hedefimiz başta olmak üzere iklim taahhütlerimizi yerine getirmek" ifadesini kullandı.
20 milyar dolarlık yatırım
Bayraktar, şöyle devam etti: "Bugün ise küresel petrol ve doğal gaz piyasalarında yeniden ciddi baskılar yaşıyoruz. Enerji fiyatları önemli ölçüde yükseldi. Avrupa doğal gaz fiyatları son yılların en yüksek seviyelerine yeniden ulaştı. Bu tablo bize temel bir gerçeği yeniden hatırlatıyor, enerji dönüşümüyle birlikte enerji güvenliği gündemden çıkmış değil. Tam tersine, enerji güvenliği ile enerji dönüşümü birlikte ilerlemek zorunda. Türkiye açısından bunun anahtarı elektrifikasyon."
Yenilenebilir enerji, enerji dönüşümünün merkezinde Bakan Bayraktar, yenilenebilir enerjinin bu dönüşümün merkezinde yer alacağını ifade ederek, "Türkiye, güneş, rüzgar, hidroelektrik ve jeotermal kaynaklar bakımından önemli potansiyele sahip" dedi. Bayraktar, "Mevcut Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı'mız, 2024-2030 döneminde hem kamu hem de özel sektörde 20 milyar doların üzerinde yatırım öngörmekte. Bir sonraki 10 yıl için çok daha iddialı hedefler içeren Üçüncü Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı'nı hazırlayacağız" diye konuştu.
İhtiyaç 9 trilyon dolar
COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da, "Savunmaya ayrılan kaynak nasıl gelecekte ortaya çıkabilecek tehditlere karşı bugünden yatırım yapmak olarak görülüyorsa, iklim yatırımlarına da aynı stratejik gözle bakmak zorundayız. Asıl mesele yalnızca ülkeleri savunmak değil, savunmaya değer, yaşanabilir bir dünyayı gelecek nesillere bırakmaktır" dedi. Kurum, iklim finansmanı ihtiyacı 7,5 ile 9 trilyon dolar seviyesindeyken dünya için harcanan mevcut finansmanın yaklaşık 1,9 trilyon dolar seviyesinde olduğunu aktardı. Bakan Kurum, şöyle devam etti: "Bizce, bundan sonraki büyük pazar, iklim değişikliğiyle mücadele ve yeşil dönüşüm pazarı olacaktır.”