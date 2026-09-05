Bayraktar: Pahalı finansmanla dönüşüm başarılamaz

Türkiye açısından enerji dönü­şümünün tek hedeften ibaret ol­madığını, aynı anda 3 kritik ama­cın gerçekleştirilmesi gerektiğini dile getiren Bayraktar, "Birincisi, enerji arz güvenliğini sağlamak. İkincisi, ekonomimiz açısından önemli bir kırılganlık olmaya de­vam eden ithal enerjiye bağım­lılığımızı azaltmak. Üçüncüsü ise Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından konu­lan 2053 Net Sıfır Emisyon hede­fimiz başta olmak üzere iklim ta­ahhütlerimizi yerine getirmek" ifadesini kullandı.

20 milyar dolarlık yatırım

Bayraktar, şöyle devam etti: "Bugün ise küresel petrol ve doğal gaz piyasalarında yeniden ciddi baskılar yaşıyoruz. Enerji fiyatla­rı önemli ölçüde yükseldi. Avru­pa doğal gaz fiyatları son yılların en yüksek seviyelerine yeniden ulaştı. Bu tablo bize temel bir ger­çeği yeniden hatırlatıyor, enerji dönüşümüyle birlikte enerji gü­venliği gündemden çıkmış değil. Tam tersine, enerji güvenliği ile enerji dönüşümü birlikte ilerle­mek zorunda. Türkiye açısından bunun anahtarı elektrifikasyon."

Yenilenebilir enerji, enerji dö­nüşümünün merkezinde Bakan Bayraktar, yenilenebilir enerji­nin bu dönüşümün merkezinde yer alacağını ifade ederek, "Tür­kiye, güneş, rüzgar, hidroelektrik ve jeotermal kaynaklar bakımın­dan önemli potansiyele sahip" dedi. Bayraktar, "Mevcut Ulu­sal Enerji Verimliliği Eylem Pla­nı'mız, 2024-2030 döneminde hem kamu hem de özel sektörde 20 milyar doların üzerinde yatı­rım öngörmekte. Bir sonraki 10 yıl için çok daha iddialı hedefler içeren Üçüncü Ulusal Enerji Ve­rimliliği Eylem Planı'nı hazırla­yacağız" diye konuştu.

İhtiyaç 9 trilyon dolar

COP31 Başkanı ve Çevre, Şe­hircilik ve İklim Değişikliği Baka­nı Murat Kurum da, "Savunmaya ayrılan kaynak nasıl gelecekte or­taya çıkabilecek tehditlere karşı bugünden yatırım yapmak olarak görülüyorsa, iklim yatırımlarına da aynı stratejik gözle bakmak zo­rundayız. Asıl mesele yalnızca ül­keleri savunmak değil, savunma­ya değer, yaşanabilir bir dünya­yı gelecek nesillere bırakmaktır" dedi. Kurum, iklim finansmanı ihtiyacı 7,5 ile 9 trilyon dolar se­viyesindeyken dünya için harca­nan mevcut finansmanın yakla­şık 1,9 trilyon dolar seviyesinde olduğunu aktardı. Bakan Kurum, şöyle devam etti: "Bizce, bundan sonraki büyük pazar, iklim deği­şikliğiyle mücadele ve yeşil dönü­şüm pazarı olacaktır.”