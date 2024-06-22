Bayram tatili dönüşü Ankara'da trafik yoğunluğu başladı

Vatandaşların bayramı huzur ve güven içinde geçirebilmesi için kent genelinde alınan tedbirler, giriş noktalarında yapılan denetimlerle sürdürülüyor. Kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulanıyor.

AŞTİ'de yoğunluk yarın da sürecek

Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi'nde (AŞTİ) de otobüs ve yolcu yoğunluğu yaşanıyor. Şehir dışından gelen çok sayıda yolcu, evlerine gitmek için taksi ve toplu taşıma araçlarını kullanırken, yolcuların bir kısmı ise yakınları tarafından karşılandı. Yoğunluğun yarın da sürmesi bekleniyor.