Bayram tatili sonrası tatilciler dönüşe geçti: Trafikte son durum

9 günlük Kurban Bayramı tatillerini Trakya'nın turistik bölgeleri Saros Körfezi ve Çanakkale tarafında geçiren bazı tatilcilerin, dün başlayan evlerine dönüş yolculuğu bugün de sürüyor. Dönüş yolculuğu nedeniyle Tekirdağ'dan İstanbul yönüne bugün öğleden sonra araç yoğunluğu yaşanmaya başladı. Tekirdağ'ın İstanbul'un Silivri ilçesine sınır Çorlu kavşağı başta olmak üzere Marmaraereğlisi ilçesi ile kent merkezinde zaman zaman araç kuyrukları oluştu.

Kurban Bayramı tatili için Kırklareli’nin Karadeniz kıyılarını tercih eden tatilciler de soluğu Vize ilçesi Kıyıköy beldesi plajlarında aldı. Kurban Bayramı'nın ilk günlerinden itibaren yoğunluğunu koruyan sahiller, 21 Haziran Cuma günü hava şartlarının da kötüleşmesi ve bayram tatilinin bitmesiyle boşaldı.

