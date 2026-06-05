Bayram tatilinde ulaşımda yoğunluk: 29,3 milyon araç, 7,6 milyon hava yolu yolcusu...

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı tatilini kapsayan 22-31 Mayıs dönemine ilişkin ulaşım verilerini paylaştı. Kara yolu, hava yolu ve raylı sistemlerde yoğun hareketlilik yaşandığını belirten Uraloğlu, otoyol ve köprülerden toplam 29,3 milyon aracın geçtiğini, hava yolunda ise milyonlarca yolcuya hizmet verildiğini açıkladı.

AA'ya değerlendirme yapan Uraloğlu, vatandaşların bayram sürecinde ulaşım altyapısının sunduğu imkanlarla sevdiklerine ulaştığını ifade etti. Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) sorumluluğundaki otoyollar ile Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Şehitler köprülerinin Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda ücretsiz hizmet verdiğini hatırlattı.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde yeni geçiş rekoru

Bakan Uraloğlu, KGM sorumluluğundaki iki boğaz köprüsünden bayram döneminde 4 milyon 692 bin 868 aracın geçtiğini belirtti. Ayrıca Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde 13 Haziran 2024'te 186 bin 828 araçla kaydedilen günlük geçiş rekorunun, 22 Mayıs'ta 189 bin 4 araçla aşıldığını söyledi.

Aynı tarihler arasında KGM işletmesindeki otoyolları 18 milyon 468 bin 781 aracın kullandığını aktaran Uraloğlu, yap-işlet-devret modeliyle işletilen otoyollardan ise 10 milyon 794 bin 375 aracın geçtiğini kaydetti. Uraloğlu, "Böylece otoyol ve köprülerden toplam 29,3 milyon araç geçişi gerçekleşti." dedi.

Havalimanlarında milyonlarca yolcu ağırlandı

Şehirler arası otobüs taşımacılığına da değinen Uraloğlu, 23-31 Mayıs döneminde firmaların 540 bin 682 sefer düzenlediğini ve bu seferlerde 5 milyon 850 bin 128 yolcunun taşındığını bildirdi.

Hava yolu verilerine ilişkin bilgi veren Uraloğlu, 22-31 Mayıs tarihleri arasında İstanbul Havalimanı'nda 15 bin 508 uçak hareketiyle 2 milyon 417 bin 947 yolcuya hizmet verildiğini söyledi. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 8 bin 170 uçuşla 1 milyon 401 bin 745, Antalya Havalimanı'nda ise 8 bin 408 uçuşla 1 milyon 455 bin 799 yolcu taşındığını belirtti.

Esenboğa Havalimanı'nda 381 bin 922, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda 397 bin 735 yolcuya hizmet sunulduğunu aktaran Uraloğlu, Milas-Bodrum Havalimanı'nda 169 bin 898, Dalaman Havalimanı'nda ise 211 bin 458 yolcunun ağırlandığını ifade etti.

Uraloğlu, "Havalimanlarımızın tamamında 51 bin 962 uçak trafiği gerçekleşerek 7 milyon 617 bin 934 yolcuya hizmet sunduk. 31 Mayıs'ta İstanbul Havalimanı'mızda 1730 uçuş hareketiyle açıldığı günden bu yana en yoğun günlük hava trafiğine ulaşarak yeni bir rekora imza attık." ifadelerini kullandı.

Raylı sistemlerde 5 milyonu aşkın yolcu

Demir yolu taşımacılığında da yoğunluk yaşandığını belirten Uraloğlu, ana hat ve bölgesel trenlerde 277 bin 708 yolcuya hizmet verildiğini açıkladı.

Marmaray'ın 4 milyon 399 bin 775 yolcu taşıdığını aktaran Uraloğlu, Sirkeci-Kazlıçeşme Hattı'nı 85 bin 958, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Hattı'nı ise 282 bin 86 kişinin kullandığını bildirdi. İstanbul'daki bu hatlardan toplam 4 milyon 767 bin 378 yolcunun yararlandığını kaydeden Uraloğlu, Başkentray'da da 378 bin 517 yolcuya hizmet verildiğini söyledi.

Uraloğlu, "Özetle 23-31 Mayıs'ta söz konusu kent içi raylı sistemlerimizi 5 milyon 145 bin 895 kişi kullandı." dedi.

YHT'lerde ek kapasite sağlandı

Kurban Bayramı nedeniyle Ankara-İstanbul ve Ankara-Konya hatlarında ilave yüksek hızlı tren seferleri düzenlediklerini anımsatan Uraloğlu, bu sayede 18 bin 664 kişilik ek kapasite oluşturulduğunu belirtti.

Yüksek hızlı trenlerle 321 bin 230 yolcunun seyahat ettiğini ifade eden Uraloğlu, "22-31 Mayıs'ta yüksek hızlı tren, ana hat ve bölgesel trenler ile kent içi raylı sistemleri 5 milyon 745 bin 275 kişi kullandı." değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, ulaşım ağındaki yoğunluğun son yıllarda hayata geçirilen yatırımların bir sonucu olduğunu vurgulayarak, "Yollarımızda artan trafik hareketliliği ve yolcu sayılarındaki bu artışlar elbette son 24 yılda ülkemizin dört bir yanında doğu-batı, kuzey-güney demeden ülkemizi baştan başa yüksek standartlı yol ağıyla donatmamızla ilişkilidir." diye konuştu.