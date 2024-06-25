Bayram trafiği yoğunluğunun ardından kara yollarında durum

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gümüşova-Kavacık kavşaklarındaki viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapılıyor.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Bahçe-Nurdağı kavşakları 5-6. kilometrelerinde deprem hasarlarının onarım çalışmaları sebebiyle Gaziantep istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Adana istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Bala-Karakeçili-Kaman yolunun 23-28. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla Bala-Karakeçili-Kaman istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Selçuk-Ortaklar-Aydın yolunun 27-41. kilometrelerinde muhtelif kesimlerdeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Söğüt-Korkuteli yolunun 0-23. kilometrelerinde muhtelif kesimlerdeki üstyapı yenileme, Emirdağ-Bolvadin-Çay yolunun 23-24. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Diyarbakır-Silvan yolunun 34-40, Kayseri-Niğde yolunun 24-28. kilometrelerindeki yapım çalışması dolayısıyla ulaşım söz konusu bölünmüş yolların bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Trabzon-Maçka yolunun 25. kilometresindeki Yeni Maçka Tüneli'nin Maçka-Trabzon yönündeki tüpü, bakım çalışması nedeniyle bugün 10.00-16.00 saatlerinde trafiğe kapatılarak, sürücüler servis yoluna yönlendirilecek.

Piraziz-Giresun-Tirebolu yolunun 0-74. kilometrelerindeki bakım çalışması sebebiyle her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.