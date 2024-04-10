BAYRAMDA MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ: A101, BİM, ŞOK... Marketler açık mı, marketler kaçta kapanacak?

Ramazan Bayramı bu sene 10-12 Nisan Nisan tarihleri arasına denk geliyor. Bugün bayramın birinci günü. Bazı marketlerin çalışma saatleri değişkenlik gösterirken bayram alışverişini yapacak olan vatandaşlar, marketlerin çalışma saatlerini araştırıyor. Peki, bayramda marketler açık mı, kaça kadar açık? İşte Ramazan Bayramı'nda BİM, A101, ŞOK, Migros ve Tarım Kooperatif marketleri çalışma günleri ve saatleri...

Bayramda marketler açık mı?

Geçtiğimiz yıllar dikkate alındığında zincir marketler Ramazan Bayramı’nın 1. günü kapalı olurken 2. ve 3. günü çalışmaya devam etmişti.

Bayramda BİM çalışma saatleri

BİM marketler zinciri haftanın 7 günü boyunca 09.00 - 21.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

ŞOK çalışma saatleri

ŞOK Marketler, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 09.00 - 21.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

A101 çalışma saatleri

A101 7 gün boyunca saat 09.00 ile 21.00 saatleri arasında müşteri kabul etmektedir.