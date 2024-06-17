Bayramın ikinci gününde hava nasıl olacak? Meteoroloji'den sıcaklık ve sağanak uyarısı
Kurban Bayramı'nın ikinci gününde hava durumuna ilişkin son tahminler merak ediliyor. Bayram tatili nedeniyle tatil bölgelerinde yoğunluk oluşurken planlama yapmak isteyen vatandaşlar Meteoroloji'nin verilerini takip ediyor. Meteoroloji, bugün Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için sağanak uyarısında bulundu. Sıcaklıkların ise artması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kurban Bayramı'nın ikinci gününe ilişkin hava durumu raporunu açıkladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Akdeniz’in Toroslar kesimi, Burdur ile Niğde çevreleri ve Kayseri, Sivas'ın doğusu ile Malatya'nın batısının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin 3-6 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
İllere göre hava durumu
EDİRNE °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
A.KARAHİSAR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
ADANA °C, 34°C
Az bulutlu
ANTALYA °C, 30°C
Az bulutlu
HATAY °C, 31°C
Az bulutlu
ISPARTA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
ANKARA °C, 31°C
Az bulutlu
ÇANKIRI °C, 33°C
Az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 32°C
Az bulutlu
KONYA °C, 33°C
Az bulutlu
BOLU °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
AMASYA °C, 35°C
Parçalı bulutlu
ARTVİN °C, 27°C
Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 28°C
Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 26°C
Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ERZURUM °C, 28°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 27°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 37°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde batı ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN °C, 27°C
Parçalı bulutlu
DİYARBAKIR °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık