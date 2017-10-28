ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
15 °C
  • Gündem
  • Bayrampaşa'da şüpheli araç paniği: 4 gözaltı

Bayrampaşa'da şüpheli araç paniği: 4 gözaltı

Bir alışveriş merkezinin otoparkında otomobilde eylem hazırlığında olduğu ileri sürülen DEAŞ üyesi 4 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin açık otoparkta bulunan aracı kontrollü şekilde patlatıldı

Bayrampaşa'da şüpheli araç paniği: 4 gözaltı
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten Flipboard A+ A-

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, eylem hazırlığı içinde olduğu öne sürülen DEAŞ üyesi 4 kişiyi takibe aldı.

İkisi kadın 4 şüpheli, Bayrampaşa'daki bir alışveriş merkezinin otoparkında araç içerisindeyken düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. 3 zanlı, Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü Yerleşkesi'ne götürülürken, ayağından vurularak yakalanan şüpheli ise hastaneye kaldırıldı.

Şüphelilerin açık otoparkta bulunan aracı kontrollü şekilde patlatılırken, polisin araç üzerindeki incelemesi sürüyor.

Kaynak: DHA

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız. Daha önce üye olmadıysanız lütfen üye olunuz.
Giriş Yap Üye Ol!

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.