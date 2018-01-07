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Bazı serbest muhasebeci ve mali müşavirlere meslekten men

TÜRMOB, bazı serbest muhasebeci ve serbest muhasebeci mali müşavirlere çeşitli sürelerle mesleki faaliyetten alıkoyma ile meslekten çıkarma cezası verdi.

Bazı serbest muhasebeci ve mali müşavirlere meslekten men
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Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Disiplin Kurulu kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 8 serbest muhasebeci mali müşavir ve serbest muhasebeciye 6-12 ay geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma cezaları verilirken, 1 serbest muhasebeciye de meslekten çıkarma cezası uygulandı.

Kaynak: AA

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