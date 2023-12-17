BBP: Asgari ücret 17 bin liranın üzerinde olmalı

BBP lideri Mustafa Destici, Ankara'daki Altınpark ANFA Salonu'nda düzenlenen BBP Genel İstişare Toplantısı'nda asgari ücret tartışmalarına değindi.

Destici, ekonominin üzerindeki baskının farkında olduklarını, emekli maaşları ve asgari ücretin yetersiz hale geldiğini söyledi.

'İki kez belirlenmeli'

Destici, asgari ücretin ocak ve temmuz ayında iki kez belirlenmeye devam edilmesi ve enflasyonun en az 10 puan üzerinde artırılması gerektiği belirterek "Bu şekilde asgari ücretlimiz yüksek enflasyona ezdirilmeyecektir. Enflasyon artı, yüzde 10 refah payı verilerek, asgari ücret minimum 17 bin liranın üzerinde olmalıdır." ifadesini kullandı.