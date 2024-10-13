BBP Genel Başkanı Destici: 100 bin lira limitin olup 750 lira vermezsen sonun Suriye gibi olur

Cumhur İttifakı ortaklarından BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, kredi kartı limitlerinden savunma sanayii için kesilecek vergilere karşı çıkanları eleştirdi.

Destici, "100 bin liranın üzerinde kredi kartı kullanan devlete 750 lira verecek, bu da savunma sanayii için. Ver kardeşim, vermezsen sonun Suriye, Irak, Filistin gibi olur" dedi. Mehmetçiğin canını ortaya koyduğunu vurgulayan Destici, 750 lira vermenin fazla bir yük olmadığını savundu.

Destici, vergiyi eleştirenlere yönelik sert sözler sarf etti. "Bu milletin onun gibi düşünenlerin parasına ihtiyacı yok. Gitsin, o 750 liraya bir büyük rakı alsın ve demlenmeye devam etsin!" ifadelerini kullanan Destici, milliyetçiliği savunmadıklarını iddia ettiği kişilere tepki gösterdi. "Onun vermediği 750 lirayı biz veririz, bu millet verir!" diyerek sözlerini tamamladı.