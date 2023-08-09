BBP Genel Başkanı Destici: Geliri az olandan ya da üretenden asla bir vergi alınmamalı

Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Kocaeli'nin Derince ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi silosunda meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşa Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diledi.

Ülke gündeminin birinci sırasında ekonominin bulunduğunu söyleyen Destici, Türkiye'nin ekonomik güçlüklerin de üstesinden gelecek güce sahip olduğunu belirtti.

Alt gelir grupları ve dezavantajlı kesimleri ağırlaşan hayat şartları karşısında korumak gerektiğini ifade eden Destici, şunları kaydetti:

"Sosyal devlet kavramının, daha doğrudan bir ifadeyle devlet olmanın gereği de budur. Emeklilerimizin taleplerini de bu çerçeveden değerlendiriyoruz. Emeklilerimiz, temmuz ayında gerçekleşen maaş düzenlemesine haklı bir tepki gösteriyorlar. Yılbaşı beklenmeden en geç ekim ayında, emeklilerimizin maaşlarındaki adaletsizlik, içinde bulunduğumuz 6 aylık dilimi de kapsayacak şekilde düzeltilmelidir."

Dolaylı vergileri adaletli bulmadığını vurgulayan Destici, "Özellikle, üretimde ve tarımda kullanılan akaryakıttan Özel Tüketim Vergisi alınmasının, üretimi de fiyatları da kamu vicdanını da zedelediği kanaatindeyiz. Verginin adı Özel Tüketim Vergisi ise o zaman onu özel tüketenden alacaksanız. Üretenden Özel Tüketim Vergisi alınmasını asla doğru bulmuyoruz." şeklinde konuştu.

"Vergi düzenlemesinin en kısa sürede tamamlanarak adaletsizliğin ortadan kaldırılmasını" talep eden Destici, "Vergi, Anayasa'da yazıldığı gibi kazancı, geliri olandan alınmalıdır. Geliri az olandan ya da üretenden asla bir vergi alınmamalıdır." dedi.