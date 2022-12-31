BBP lideri Destici'den yeni yıl mesajı

Destici, yeni yıl dolayısıyla yayınladığı video mesajında, yeni yılın ülke, millet ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diledi.

Tüm dünyada çok zor şartların yaşandığı bir yılın geride bırakıldığını belirten Destici, henüz salgının etkileri atlatılmadan Rusya-Ukrayna Savaşı'nın, küresel ekonomik sisteme yeni ve ağır bir krizi yüklediğini belirtti.

İstisnasız her ülkenin savaş dolayısıyla oluşan yeni şartların olumsuz etkilerini yaşadığını bildiren Destici, şunları kaydetti:

"40 yıldır mücadele ettiğimiz bölücü terörün bedelini milletçe ödedik, ödüyoruz. Emperyalist güç odaklarının yönlendirmeleriyle komşularımızla oluşturulan, suni krizlerle ülkemiz uluslararası alanda kıskaca alınmaya çalışılıyor. Uydurma gerekçelerle askeri, siyasi ve ekonomik yaptırımlarla karşı karşıya bırakılıyor. Yaşadığımız tüm olumsuzluklara rağmen her alanda gelişmeye ve ilerlemeye devam ediyoruz. Bu direnci, bu iradeyi, bu kararlılığı elbette önce milletimizin ferasetine, o ferasetini şekillendirip oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın milletimize hizmet etme azmine ve aşkına borçluyuz. 2023 yılı, Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılını kutlayacak ve Cumhuriyet'in ikinci yüzyılının ilk döneminde görev yapacak yönetim kadrosunu belirleyecek olmamız nedeniyle de hepimiz için ayrı bir anlam taşıyor. Allah'ın izniyle yine kaybetmeyeceğiz. Vatanımızın, milletimizin, evlatlarımızın istiklal ve istikbal mücadelesini zaferle sonuçlandıracağız. Birlikte büyüyeceğiz, birlikte güçleneceğiz ve birlikte başaracağız."

"2023, her anlamda Türkiye için bir yükseliş yılı olacak"

Umutlarla dolu olarak yeni bir yıla girildiğini vurgulayan Destici, "Biliyoruz ki bu Türk asrına adım attığımız, anlam yüklü bir yıl olacak. Allah'ın izniyle 2023, her anlamda Türkiye için bir yükseliş yılı olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle yeni yılın, Türk ve İslam dünyasında birliğe ve beraberliğe tüm insanlık için de hayırlara vesile olmasını diliyor, tüm milletimize sağlık ve mutluluk getirmesini Cenabıhak'tan niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.