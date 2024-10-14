BBP lideri Mustafa Destici bu defa kredi kartı limitini düşürenleri hedef aldı

BBP lideri Mustafa Destici, büyük tepkiye yol açan kredi kartı vergisi açıklamalarına bir yenisini daha ekledi.

'Sonun Suriye, Filistin gibi olur'

Hükümetin 100 bin liralık kredi kartlarına getirdiği 750 liralık vergiyle ilgili Destici, "Vergiye tepki gösteren gitsin, büyük rakı alsın" demiş, "Ver kardeşim, vermezsen sonun Suriye, Irak, Filistin gibi olur" ifadelerini kullanmıştı.

Destici bu kez de sosyal medya hesabından bankalara seslenerek kredi kartı limitini düşürenlerin kartlarının iptal edilmesini istedi.

'Kredi kartlarını iptal edin'

Destici, çağrısında şu ifadeleri kullandı:

"Başta devlet bankalarımız olmak üzere tüm milli bankalara çağrımızdır: Ülkemize ve milletimize yönelik tehditlere karşı, kahraman Türk Ordumuzu daha güçlü hale getirmek gayesiyle Savunma Sanayi için oluşturulacak olan ek fona, ayda sadece (yaklaşık bir paket sigara ya da lüks kafelerde bir bardak çay parası olan) 62.5 lira, yılda 750 lira vermemek için, kredi kartlarının limitlerini 100.000 liradan 99.000 liraya düşüren, yüksek gelirlere sahip 'savunma sanayimizin gelişmesine direnç oluşturmaya çalışan', başta bir konserden milyonlar alan hayırsız sanatçılar ile dolarla maaş alan medya mensuplarının ve bunu yapan siyasetçilerin kredi kartlarını lütfen iptal ediniz."