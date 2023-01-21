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BDDK Başkanı Akben'in ağabeyi vefat etti

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben'in ağabeyi Fahreddin Akben yaşamını yitirdi. Akben'in cenazesi, yarın öğle vakti Kahramanmaraş Ulu Camii'de kılınacak namazın ardından defnedilecek.

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Alınan bilgiye göre, beyin ameliyatı olan Fahreddin Akben (69), Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde uzun süredir tedavi görüyordu.

Fahreddin Akben'in cenazesi, Kahramanmaraş Ulu Camii'de yarın öğle vakti kılınacak namazın ardından defnedilecek.

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