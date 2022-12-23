Bebek'te restoranın balkonu çöktü: 4 yaralı
İstanbul Beşiktaş'ta deniz kenarındaki bir restoranın balkonunun çökmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
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Beşiktaş Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, saat 21.00 sıralarında Bebek Arnavutköy Caddesi'nde yer alan bir restoranın balkonu çöktü.
Olayda yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye sevk edildi.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Çevrede gerekli emniyet tedbirleri alınırken konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.