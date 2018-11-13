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Belediye başkanına silahlı saldırı

Osmaniye Hasanbeyli İlçesi Belediye Başkanı Alpaslan Koca ve beraberindeki iki kişi silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Belediye başkanına silahlı saldırı
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Osmaniye Hasanbeyli İlçesi Belediye Başkanı Alpaslan Koca ve beraberindeki iki kişi silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Koca, yeğeni ve korumasıyla Osmaniye'de özel bir hastaneye hasta ziyaretine gitti.

Çıkışta, henüz belirlenemeyen nedenle belediye başkanı ve yanındakilere yönelik silahlı saldırı düzenlendi.

Yaralanan Koca ve beraberindeki iki kişi, özel hastanede tedavi altına alındı.

Belediye Başkanı Alpaslan Koca'nın ilk belirlemelere göre hayati tehlikesinin olmadığı, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA

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