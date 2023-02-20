Belediye başkanından çağrı: Müteahhitlerin sıkı denetlenmesi gerekiyor

Kahramanmaraş depremlerinden sonra yaşananlardan ders alınması gerektiği söyleyen Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, “Benzer bir senaryonun tekrar yaşanmaması için ilgili tüm kurum ve görevliler üzerine düşeni yapmalı. Herkes işinin gereğini yerine getirmeli” dedi. İmar konusunda denetimi daha da sıkılaştıracaklarına dikkat çeken Çetin, “Önüne gelen müteahhitlik yapamamalı. Başka meslek mensupları bile rahatlıkla müteahhitlik yapabiliyor. Bunun önüne geçilmeli. İmar konusunda topyekûn bir seferberlik ilan edilmeli” şeklinde konuştu.

"Herkes anladığı işi yapmalı" İmarla ilgili taviz vermediklerini ancak artık daha katı olacaklarını ifade eden Çetin, “Adana’da durum depremden etkilenen kentlerden farklı değil, çünkü çok korkutucu bir deprem yaşadık. İnsanlar depreme yatağında yakalandı. Depremin yaşandığı andan itibaren hemen harekete geçtik. Gidip yıkılan binaları yerinde gördük. Çukurova’da bu kadar bina yıkılmışsa başka ilçeler nasıl diye endişe ettim. Çukurova ilçesinin zemini sağlam ve kayalık olarak bilinir. Bilim adamlarından öğrendiğimize göre, yüzeye yakın depremlerin yaydığı yıkıcı dalgalar, sert zeminleri de etkiliyor” diye konuştu.

Yapı denetimcilerin müteahhitlerle bağı kalmadı

Çetin, depremde yıkılan 12 binanın 1999 öncesinde ruhsat aldığını anımsatarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“1999 Gölcük depreminden sonra deprem yönetmeliği yayınlandı. Bunu çok önemsiyorum. Bir de yapı denetim şirketleri var. Neyse ki son iki yılda sistemi değiştirdiler ve yapı denetimcilerin müteahhitlerle bağı kalmadı.

Önceki dönemde her şey müteahhidin vicdanına kalmıştı. Denetim de belediyenin yetkisindeydi. Şimdi yapı denetim firmaları yetkili. Yeni binalarda bir hasar yok. İşini düzgün yapanlara teşekkür ediyorum. Hazır betonun usulüne uygun yapılması çok önemli. Bunu yapı denetim firması bilemeyebilir ama bilinçli müteahhit bunu takip ediyor. Ben avukatım ben inşaattan ne anlarım. Herkes anladığı işleri yapmak durumunda.”

Hazır beton gibi zemin etüdünün de çok önemli olduğuna dikkat çeken Çetin, "Dairenin içinden büyüme ya da emsal fazlası yapan müteahhitler var. Eskiden malzemeden çalıyorlardı. Şimdi içerden büyütüyorlar; sahanlığı iklimlendirmeyi dahil ediyorlar. Müteahhitlere söylüyorum, hakkınıza razı olun. İlan ediyorum bundan sonra daha hassas davranacağız. Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman yerle bir oldu. Bunun vebali kime ait. Ben böyle bir vebal taşıyamam. İmara aykırı çok binanın yıkımını gerçekleştirdik. Bu konuda taviz vermiyoruz. İmar affına karşıyız. Müteahhitlerle karşı karşıya geliyoruz sonra imar affı çıkıyor. O zaman benim denetim yetkimi elimden al" diye konuştu.

"Topyekûn bir seferberlik ilan edelim"

Çetin sözlerine şöyle devam etti:

"Herkes işini düzgün ve kuralına uygun yapacak. Akıllı müteahhit bilimsel yapacak işini. Vatandaş sağlam binada oturduğunu bilsin. Özellikle depreme dayanıklı inşaat yapmayı düşünmeyen Çukurova’ya girmesin. Benim dönemimde yapılan binalara ekipler baktı çizik bile yok. Sıkı denetliyoruz. İmar konusunda sıkıyönetim ilan ettiğimizi herkes bilir. Yapı denetim firmaları görevini düzgün yapsın, eksiksiz yapsın. Hazır beton firmaları da aynı şekilde. Denenmiş yöntemleri deneyip risk almasınlar. Zemin etüdü yapanlar düzgün yapsın. Topyekûn bir seferberlik ilan edelim."