'Belediyede jakuzi' iddiası sonrası soruşturma

Sancaktepe Belediyesi 31 Mart'ta AK Parti'den CHP'ye geçmişti. Başkanlık katında ise jakuzi, dinlenme odaları ve yemek odası bulunduğu öne sürülmüştü. Eski Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü ise iddiayı yalanlayarak suç duyurusunda bulunacağını açıklamıştı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, X isimli sosyal medya hesaplarında, Sancaktepe Belediyesi binasının Başkanlık katının 6 bin metrekare olduğu, bahse konu makam katında jakuzi, çok sayıda dinlenme odası ve yemek odası bulunduğu iddiaları üzerine harekete geçti.

İnceleme yapan savcılık, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 217/A maddesi uyarınca resen soruşturma başlattı.